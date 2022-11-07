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Общество

Проект "Посмотри на Нижний" вышел на межрегиональный уровень

08 декабря 2022 15:18  [79] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошел пилотный межрегиональный трек цикла детских экскурсионных туров "Посмотри на Нижний", в котором приняли участие социально-активные ребята, участники поисковых и юнармейских отрядов из Казани. В течение трех дней они знакомились с основными городскими туристическими объектами и участвовали в интерактивных мероприятиях. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

По словам заместителя директора городского департамента развития туризма и внешних связей Елены Мишиной, межрегиональный трек был организован с целью масштабирования проектов Нижнего Новгорода и выхода на межрегиональный уровень в рамках развития детского внутреннего туризма и реализации проекта "Нижний Новгород – столица детского туризма".

"Проект "Посмотри на Нижний" стартовал в 2021 году и при поддержке главы города Юрия Шалабаева продолжает развиваться. Цикл детских экскурсионных туров создан по принципу конструктора треков, что дает возможность каждый раз создавать уникальный продукт. В проекте уже приняли участие более 5 тысяч ребят из Нижегородской области и еще 60 регионов России. С Казанью планируем долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас к нам приехали ребята из Казани, на следующий год планируется поездка нижегородских ребят – к ним. Впереди развитие цикла экскурсионных программ и выход не только на межрегиональный, но и международный уровень", - отметила Елена Мишина.

В первый день проекта "Посмотри на Нижний" школьники совершили обзорную экскурсию по территории Стрелки: познакомились с Кафедральным собором во имя Святого благоверного князя Александра Невского и объектами культурного наследия Пакгаузами. Ребята побывали в "Домике Каширина", где им рассказали о детстве знаменитого русского писателя Максима Горького, а вечером участвовали в тематическом квизе "Добро пожаловать в Нижний".

Во второй день ребята посетили Нижегородскую ярмарку и интерактивную экспозицию мультимедийного парка "Россия - моя история", экскурсии по Нижегородскому кремлю, канатной дороге и Усадьбе Рукавишниковых, а также приняли участие в вечернем фото-квесте. 

В третий деть ребята встретились с городовым и посетили площадь Народного единства, улицу Рождественскую и Кожевенную.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" и МКУ "Комитет по развитию туризма города Казани".

"Получил незабываемые эмоции. Нижний Новгород с богатой историей. Обязательно вернусь сюда летом", - рассказал ученик 11 класса из Казани Данил Сергеев.

Как отметил сопровождающий ребят учитель одной из казанских школ Ильдар Сафин, город – каждый раз открывается по-новому. "Я уже бывал в Нижнем Новгороде. Но в этой поездке увидел его с другой стороны, посетил много мест, о которых не знал тогда. Для ребят – это очень познавательно. Они расширяют свой кругозор, узнают историю городов и России", - рассказал он.

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Теги:
Туризм Юрий Шалабаев
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