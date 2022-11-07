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Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом

08 декабря 2022 20:22  [41] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом. Как отметил мэр, по прогнозам синоптиков, снегопад, который начнется сегодня, продлится несколько дней.

"Необходимо расставить акценты и быть уверенными, что все имеющиеся ресурсы задействованы грамотно. Для обеспечения безопасного движения обработка дорог должна начаться до прогнозируемого снегопада. Особое внимание в такой период необходимо уделить своевременному вывозу снега, чтобы он не скапливался и не мешал безопасному движению. У нас есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии", - отметил Юрий Шалабаев.

Руководителям дорожных предприятий поставлены задачи по увеличению количества задействованной на уборке снега техники, особое внимание необходимо уделить качеству проведения работ.

"Главам районов, руководителям ДУКов и дорожных предприятий необходимо сделать основной акцент на уборку снега на пешеходных тротуарах, входных группах внутридомовых территорий, общественных пространствах, скверах, площадях и других местах массового пребывания людей. Люди, уходя на работу, должны беспрепятственно до нее добраться, как по тротуарам, так и по автомобильным дорогам. Работы надо проводить, начиная с раннего утра 9 декабря и до полного завершения осадков. Ждать послаблений в эти дни от погоды не стоит", - сказал  директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников сообщил, что в содержании улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода, без учёта погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, и вспомогательной техники задействована вся имеющаяся специализированная техника, в том числе 112 комбинированных дорожных машин, а также 950 дорожных рабочих в сутки.

"Снегоуборочная техника и дорожные рабочие перешли на круглосуточный режим работы", - подчеркнул он.

Директор городского департамента благоустройства Антон Максимов отметил, что отдельно специализированная техника будет направлена на общественные пространства районов, на уборку скверов и площадей.   

Кроме того, начальник управления административно-технического и муниципального контроля Максим Селезнев отметил, что работа будет усилена.

Как сообщалось ранее, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

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Теги:
Снег Юрий Шалабаев
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