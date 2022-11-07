Кинофестиваль "Черноречье Фест" пройдет в Дзержинске 22-26 февраля 2023 года Культура и отдых

Фото: соцсети Ивана Носкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кинофестиваль "Черноречье Фест" пройдет в Дзержинске 22-26 февраля 2023 года. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Иван Носков.

Согласно информации, в нем примут участие многие российские артисты театров и актеры, среди которых Наталья Варлей, Ирина Муравьева, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и другие.

В рамках кинофестиваля пройдут творческие и музыкальные вечера, мастер-классы, дадут спектакли и концерты.

Основными площадками станут ДКХ, Дворец детского творчества, Театр драмы и Театр кукол. Также пройдет конкурсная программа короткометражек и анимация от Союзмультфильма. В общем, будет много интересного.

Инициатором проведения фестиваля стал уроженец Дзержинска, актер Сергей Балашов, а президентом фестиваля стал секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов.

С полной программой можно ознакомиться на сайте администрации Дзержинска. Билеты уже в продаже.

Ранее сообщалось, что дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря.