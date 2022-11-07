Более 400 единиц техники и 1089 рабочих убирают сегодня снег в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 400 единиц техники и 1089 рабочих убирают сегодня снег в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, за прошедшие сутки было вывезено 2880 кубометров снега, а дороги обработали более чем 2 тысячами тонн противогололедных материалов.

В Канавинском районе сегодня уборка снега запланирована в сквере Чкалова, в сквере на Ярмарочном проезде, в сквере Канавинский, в сквере по улице Генерала Зимина, а также на проезжих частях и внутриквартальных проездах.

В Сормовском районе снег убирают в Центре Сормова, на улицах Красносормовской и Ужгородской. Очистка остановок запланирована по балахнинской трассе.

В Нижегородском районе круглосуточно идет уборка улиц Родионова, Верхне-Печерской, Максима Горького, Казанского шоссе, Зеленского съезда, площади Минина и Пожарского и других. Также противогололедными материалами обрабатываются Нижне-Волжская набережная, набережная Федоровского, площадь Маркина, сквер имени Нестерова, общественные пространства на улице Яблоневой, на улице Усилова и других.

В Автозаводском районе с утра очищаются тротуары, остановки и подходы к социальным объектам. Сейчас работы идут на площади Киселева, бульваре по ул. Школьная, сквере Славы, сквера на Южном шоссе и других благоустроенных общественных пространствах.

В Ленинском районе также ведется обработка ключевых дорог и тротуаров. Сейчас дорожное полотно прометается вдоль Силикатного озера, на улицах Шлиссельбургская, Таганская, Юпитерская и других.

В Московском районе ведется просыпка дорог, очистка остановок и вывоз снега из дворов и общественных пространств.



В Приокском районе с 5 утра рабочие очищают тротуары, лестницы, путепроводы и остановки. Техника задействована на главных магистралях района и внутриквартальных приездах, например, в микрорайонах Щербинки-1, Караваиха, Суриковский.

В Советском районе ночью техника работала на проспекте Гагарина, ул. Бекетова и ул. Ванеева. Утром уборка снега началась на площади Советской, проспекте Гагарина, ул. Надежды Сусловой, уборке остановочных павильонов, например, на КРК "Нагорный".

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.