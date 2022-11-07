Новое пространство Центра поддержки семьи "Обнажённые сердца" открылось в Нижнем Новгороде Общество

Фонд помощи детям и молодежи "Обнажённые сердца" модели Натальи Водяновой открыл новое пространство Центра поддержки семьи по адресу ул. Красносельская д. 9а.

Согласно информации, учреждение станет бесплатно оказывать эффективную помощь детям и молодым людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями. Всего здесь будут работать 40 специалистов.

Фонд "Обнажённые сердца" основал Центр в 2011 году. За 11 лет деятельность Центра в Нижнем Новгороде расширилась: сотрудники ведут интенсивные поведенческие программы для дошкольников с аутизмом – они помогают развивать навыки коммуникации, самостоятельности, самообслуживания, социальное взаимодействие.

Также специалисты Центра обучают родителей детей с аутизмом, занимаются социализацией и трудоустройством взрослых с аутизмом. Всего за эти годы помощь получили более 400 детей и молодых людей с особенностями развития и более 320 семей прошли обучение программе для родителей "Ранняя пташка".

Кроме того, Центр стал стажировочной базой для специалистов из разных регионов России: сюда регулярно приезжают обучаться на практике с детьми сотрудники детских садов и НКО из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска и многих других городов. Всего стажировку в Центре прошли более 140 человек.



Наталья Водянова: "Уже 11 лет Центр поддержки семьи "Обнажённые сердца" улучшает качество жизни детей и молодых людей с аутизмом, и другими особенностями развития в Нижнем Новгороде. За это время наша работа коснулась сотен жизней. Это не только количественные достижения, но и качественные: мы меняем сообщество родителей и специалистов, которые понимают важность программ помощи с доказанной эффективностью и стремятся к знаниям о действительно работающих методиках".

Президент Фонда "Обнажённые сердца" Ася Залогина: "На сегодняшний день не существует медикаментозного способа "излечения" аутизма. Но это не значит, что людям с РАС нельзя помочь. Есть современные и эффективные методы, которые позволяют развивать коммуникацию и речь, осваивать социальные навыки, учиться, играть и общаться со сверстниками. Программы помощи нужны сотням семей Нижнего Новгорода. Центр поддержки семьи "Обнажённые сердца" в новом пространстве продолжит свою работу, чтобы помочь как можно большему числу особенных детей и молодых людей и улучшить их качество жизни".

Ранее модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк.