Экологи рекомендовали использовать искусственные ёлки не менее 20 лет Общество

Экологи подсчитали, что россияне ежегодно покупают около 90 тысяч живых и искусственных елей. Причём искусственные ёлки переработать невозможно, а живые при неправильной утилизации могут нанести вред природе из-за выделения вредных для озонового слоя газов. В связи с этим эксперты призывают россиян внимательно подходить к покупке новогодних деревьев.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, новогодняя ёлка - не такой уж простой товар, если речь идёт о переработке. Лучшее, что может сделать ответственный потребитель - это купить одну ёлку, которая прослужит 20 лет и дольше. Согласно исследованиям, такой срок использования одной пластиковой ёлки компенсирует затраты на выращивание 20 живых елей в питомнике.

Но в настоящее время мало кто так долго использует пластиковую ёлку, а бытовой пластик редко подвергают вторичной переработке. При попадании на полигон из искусственных деревьев выделяются токсичные вещества.

Живые ели могут казаться более экологичным вариантом: их выращивают в специальных питомниках, а после использовании принимают на переработку, а также в зоопарки - на корм для животных. Но если такое дерево попадёт на полигон, то при гниении будет выделять в атмосферу 13−20 кг углекислого газа, а также опасный метан, который даёт сильный парниковый эффект.

"Россияне ежегодно покупают около 45 тысяч живых елей и примерно столько же искусственных. В среднем вес одного изделия — 5 кг, в итоге мы получаем 400 тонн отходов. Пожалуйста, подумайте об экологии во время использования ёлки: живые ели следует сдавать в пункты приёма, а искусственные использовать многократно. Желаю всем праздничного настроения и встретить Новый год экологично", — цитирует слова Дениса Буцаева телеканал "360".

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде, а также в городских округах и районах области были установлены специальные площадки для сбора живых новогодних елей. После окончания акции деревья были переработаны в опилки и переданы в Центр реабилитации лошадей.

Ранее сообщалось, что охрану елей усилили в Нижегородской области в преддверии Нового года. Режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря. Защиту леса будут обеспечивать мобильные группы, а сотрудники ГИБДД на дорогах убудт проверять документы у перевозчиков елей.