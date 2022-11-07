Нацпроекты — людям
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2022 16:08  [36] Экологи рекомендовали использовать искусственные ёлки не менее 20 лет
09 декабря 2022 16:02  [56] Учреждения Санкт-Петербурга и Нижегородской области протестировали возможности Национального киберполигона для тренировки навыков кибер
09 декабря 2022 15:58  [157] Себестоимость проезда в метро Нижнего Новгорода выросла до 81 рубля
09 декабря 2022 15:50  [81] Жители предложили обустроить прогулочную зону с детской площадкой на Волжской набережной
09 декабря 2022 15:34  [80] Новое пространство Центра поддержки семьи "Обнажённые сердца" открылось в Нижнем Новгороде
09 декабря 2022 15:15  [86] Работнику АПЗ присвоено звание "Почетный машиностроитель России"
09 декабря 2022 15:08  [97] Сергей Бочаров: "Голосование за Молодежную столицу России вышло на финишную прямую, важно участие каждого!"
09 декабря 2022 14:58  [147] Премию имени Бориса Королёва вручили трём нижегородским медикам
09 декабря 2022 14:51  [109] Торжественные мероприятия ко Дню героев отечества прошли в Нижегородском кремле
09 декабря 2022 14:26  [122] Еще восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД будет закуплено в Нижнем Новгороде
Общество

Экологи рекомендовали использовать искусственные ёлки не менее 20 лет

09 декабря 2022 16:08  [36] Общество

Экологи подсчитали, что россияне ежегодно покупают около 90 тысяч живых и искусственных елей. Причём искусственные ёлки переработать невозможно, а живые при неправильной утилизации могут нанести вред природе из-за выделения вредных для озонового слоя газов. В связи с этим эксперты призывают россиян внимательно подходить к покупке новогодних деревьев.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, новогодняя ёлка - не такой уж простой товар, если речь идёт о переработке. Лучшее, что может сделать ответственный потребитель - это купить одну ёлку, которая прослужит 20 лет и дольше. Согласно исследованиям, такой срок использования одной пластиковой ёлки компенсирует затраты на выращивание 20 живых елей в питомнике.

Но в настоящее время мало кто так долго использует пластиковую ёлку, а бытовой пластик редко подвергают вторичной переработке. При попадании на полигон из искусственных деревьев выделяются токсичные вещества.

Живые ели могут казаться более экологичным вариантом: их выращивают в специальных питомниках, а после использовании принимают на переработку, а также в зоопарки - на корм для животных. Но если такое дерево попадёт на полигон, то при гниении будет выделять в атмосферу 13−20 кг углекислого газа, а также опасный метан, который даёт сильный парниковый эффект.

"Россияне ежегодно покупают около 45 тысяч живых елей и примерно столько же искусственных. В среднем вес одного изделия — 5 кг, в итоге мы получаем 400 тонн отходов. Пожалуйста, подумайте об экологии во время использования ёлки: живые ели следует сдавать в пункты приёма, а искусственные использовать многократно. Желаю всем праздничного настроения и встретить Новый год экологично", — цитирует слова Дениса Буцаева телеканал "360".

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде, а также в городских округах и районах области были установлены специальные площадки для сбора живых новогодних елей. После окончания акции деревья были переработаны в опилки и переданы в Центр реабилитации лошадей.

Ранее сообщалось, что охрану елей усилили в Нижегородской области в преддверии Нового года. Режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря. Защиту леса будут обеспечивать мобильные группы, а сотрудники ГИБДД на дорогах убудт проверять документы у перевозчиков елей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph