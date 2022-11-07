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Политика

Представители предприятий из Республики Кот-д’Ивуар обсудили вопросы сотрудничества с нижегородскими компаниями

09 декабря 2022 16:22  [38] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители предприятий из Республики Кот-д’Ивуар обсудили вопросы сотрудничества с нижегородскими компаниями. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал директор Александр Симагин, деловые отношения между Республикой Кот-д’Ивуар были установлены еще в 2019 году, но из-за пандемии они были приостановлены.

В состав делегации Республики Кот-д’Ивуар вошли владелец каучуковых плантаций, представители транспортной компании, компании по производству сельскохозяйственной продукции, по сбору, переработке бытовых и промышленных отходов, руководитель бизнес-школы.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере образования, альтернативной энергетики, транспорта, а также поставки какао-бобов и другой ивуарийской сельскохозяйственной продукции.

По словам руководителя бизнес-школы в Республике Кот-д’Ивуар Канга Коменан Буазо Валентина, визит африканской делегации был организован для поиска партнеров для создания новых совместных проектов, а также для развития и переработки продуктов, имеющихся в Кот д’Ивуаре.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев и посол Республики Бенин обсудили вопросы будущего сотрудничества.

Также напомним, что Нижний Новгород и французский Виас планируют установить партнерские отношения.

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Теги:
Международное сотрудничество
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