Нижний Новгорода и французский Виас планируют установить партнерские отношения Политика

Улицы Виаса Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгорода и французский Виас планируют установить партнерские отношения. Об этом сообщили в городском департаменте развития туризма и внешних связей администрации города.

Согласно информации, предложение об установлении партнерских отношения поступило от города на юге Франции осенью этого года.

На телеконференции "Россия и Франция: побратимство и межрегиональные связи" директор департамента Александр Симагин рассказал, что для установления взаимоотношений с Виасом планируется разработать дорожную карту сотрудничества в области предпринимательства, науки, образования, культуры, спорта, туризма и в иных сферах.

Как сообщили в департаменте, сейчас более десяти российских городов сохраняют и поддерживают побратимские связи с городами Франции и продолжают активное сотрудничество.

Также в ходе конференции Александр Симагин рассказал о культурном, научном и туристическом потенциала Нижнего Новгорода, поделился опытом реализации проектов в рамках побратимства. Так, за последние 3 года Нижний Новгород провел более 70 мероприятий международного и межрегионального уровня.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев и посол Республики Бенин обсудили вопросы будущего сотрудничества.