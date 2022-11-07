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Экономика

Почти 255 млрд рублей было инвестировано в основной капитал Нижегородской области за 9 месяцев 2022 года

06 декабря 2022 16:38  [90] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 255 млрд рублей было инвестировано в основной капитал Нижегородской области за 9 месяцев 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, объем инвестиций составил 254,9 млрд рублей, что на 6,4% больше показателей 2021 года в сопоставимых ценах. 

Из них 191,2 млрд рублей было вложено крупным и средним бизнесом. Из этих средств 53,2% было направлено на строительство нежилых зданий и благоустройство земель, 41,6 млрд рублей вложено в машины и оборудование, 2,1% - в создание интеллектуальной собственности и также 2,1% инвестировано в строительство жилых домов.

Ранее сообщалось, что Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 25 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

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Теги:
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