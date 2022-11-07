Энергетики Нижегородской области переведены на особой режим работы из-за непогоды Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Энергетики Нижегородской области переведены на особой режим работы из-за непогоды. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, в регион прибыли дополнительные 122 бригады, включающие в себя 556 человек, 208 единиц техники и 20 резервных источников энергоснабжения).

Всего сейчас в готовности находятся 200 бригад из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.

В настоящее время энергетики продолжают проводить восстановительные работы после прошедшего ледяного дождя.

Так, 6 декабря была запущена линия 110 кВ "Дзержинская ТЭЦ - Павлово". Специалисты установили 2 металлические анкерные опоры, 6 железобетонных опор линий электропередачи, подвесили провода и изоляторы на вновь смонтированные опоры.

Как рассказал зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, было обследовано около 6 тысяч км линий электропередач. Также до конца года будет подготовлен комплекс мероприятий по повышению надежности и уровня качества электроснабжения.

В некоторых районах развернуты мобильные пункты работы с потребителями, где жители могут оставить обращения по вопросам электроснабжения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Также ранее сообщалось, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 10 декабря.