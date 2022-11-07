Десять мобильных пунктов работы с потребителями электроэнергии развёрнуто в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Десять мобильных пунктов работы с потребителями электроэнергии развёрнуто в Нижегородской области. Об этом сообщили в компании "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, в пунктах все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и проводимых работах на сетях.

Как отметил гендиректор "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, такая мера позволила расширить каналы коммуникации с жителями Нижегородской области, чтобы и у них, и у представителей ресурсоснабжающей компании была возможность оперативно получать точную и своевременную информацию по работам на энергообъектах от первоисточника.

Нижегородцы уже оставляют запросы и заявки. В пресс-службе компании рассказали, что они касались, в основном, кратковременных отключений электроэнергии, связанных с проведением ремонтных работ. Также жители оставляли заявки на уборку веток с линий электропередачи и на проведение опиловки деревьев.

Так, специалисты компании принимают заявки и отвечают на вопросы жителей в мобильных пунктах, расположенных в следующих населённых пунктах:

- Богородск, Центральная площадь;

- деревня Швариха, ул. Школьная, напротив школы;

- село Чернуха, ул.Ленина, 61;

- село Суроватиха, ул.Центральная, 41;

- посёлок Ждановский, ул.Школьная, 54;

- село Кечасово, ул.Советская, 91;

- посёлок Балахониха, ул.Молодёжная, 5А;

- Павлово, ул.Щорса, 47;

- Ворсма, Центральная площадь;

- село Верхнее Талызино, ул. Советская, 16А.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском филиале "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", пункты работают ежедневно с 9:00 до 21:00.

В связи с неблагоприятными прогнозами на погоду список мобильных пунктов работы с потребителями не изменится: они продолжат работу в прежнем объёме и режиме.

Напомним, 22 ноября на Нижегородскую область обрушился ледяной дождь, в связи с чем "Россети" ввели особый режим работы. Под тяжестью наледи обрывались провода, падали деревья на линии электропередач. Многие населённые пункты остались без света. Работы над устранением последствий ледяного дождя велись круглосуточно, в том числе была задействована аэромобильная группировка МЧС.

Ситуация осложняется тем, что в регионе после ледяного дождя установились неблагоприятные погодные условия в виде сложных гололёдно-изморозевых отложений: опасный гололёд, по прогнозам синоптиков, сохранится в Нижегородской области как минимум до 7 декабря.

29 ноября электроснабжение было подано во все пострадавшие от непогоды населённые пункты Нижегородской области. В зависимости от ситуации, энергетики использовали постоянную или временную схемы энергоснабжения.

До сих пор продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке линий электропередачи от упавших деревьев. В пострадавших районах области продолжают работать усиленные группировки, всего 123 бригады из 15 регионов. По прогнозам, полностью устранить последствия непогоды возможно до конца декабря.