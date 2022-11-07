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Общество

Более 5 км внутрипоселкового газопровода уже проложено в поселках Пыра и Пырские дворики

09 декабря 2022 18:22  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 5 км внутрипоселкового газопровода уже проложено в поселках Пыра и Пырские дворики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, газопровод проходит по улицам Чкалова, Чапаева и по кварталу Южный. Сейчас проколы под дорогами выполнены на улицах Чкалова и Пырской, ведутся подготовительные работы для прокола протяженностью 350 метров заболоченной местности в районе улицы Полевой, здесь работы планируется начать в середине декабря. 

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, уже сейчас жители оформляют необходимые документы для газификации домов. 

Также он отметил, что Пыра и Пырские дворики одни из самых быстроразвивающихся поселков Дзержинска. Сейчас здесь благоустраиваются дворы и ремонтируются дороги, а в следующем году будут выделены средства на проектирование дома культуры.

Также в поселках завершается прокладка магистрального газопровода высокого давления. До места соединения его с внутрипоселковым газопроводом осталось около 800 метров.

Напомним, первый участок газопровода до посёлка Пыра был построен в начале 2022 года.

Строительство внутрипоселкового газопровода началось в конце октября.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Дзержинск
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