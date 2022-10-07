Строительство газопровода началось на территории поселка Пыра Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Укладка газопровода среднего давления началась в поселке Пыра Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, подрядчик уже проложил 350 метров трубы из 1200 метров. Срок службы данного объекта составит не менее 50 лет.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, жители Пыры также скоро получат чистую питьевую воду: строительство водовода от Тепловского водозабора завершится в ближайшее время.

В ноябре начнутся работы в квартале Южном, где протяженность газопровода низкого давления вдоль улиц составит 2,5 километра. Далее работы продолжатся по улицам Чкалова, Свердлова, по переулку Спортивному и по улице Железнодорожной.

Завершить строительство внутрипоселковой сети согласно контракту должны к июлю 2023 года.

Ранее сообщалось, что строительство водовода к посёлку Пыра ведётся в рамках графика. Первый участок газопровода до посёлка Пыра построен в Нижегородской области.