Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада. Информация об этом размещена на сайте платформы Лобачевский.
По данным на 9:50, уборкой снега занимаются 309 единиц техники.
В целом же с полуночи на улицах Нижнего Новгорода работало 458 единиц техники.
Также работы по очистке пешеходных тротуаров, общественных пространств и остановок ведут дворники.
Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.
Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.
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