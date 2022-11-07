Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада Общество

Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада. Информация об этом размещена на сайте платформы Лобачевский.

По данным на 9:50, уборкой снега занимаются 309 единиц техники.

В целом же с полуночи на улицах Нижнего Новгорода работало 458 единиц техники.

Также работы по очистке пешеходных тротуаров, общественных пространств и остановок ведут дворники.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.