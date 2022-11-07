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Общество

Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада

10 декабря 2022 09:59  [116] Общество

Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада. Информация об этом размещена на сайте платформы Лобачевский.

По данным на 9:50, уборкой снега занимаются 309 единиц техники.

В целом же с полуночи на улицах Нижнего Новгорода работало 458 единиц техники.

Также работы по очистке пешеходных тротуаров, общественных пространств и остановок ведут дворники.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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