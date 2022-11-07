Дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, сейчас ведется просыпка основных магистралей. Организовано круглосуточное дежурство.

В Советском районе особое внимание уделяется улицам Бекетова и Ванеева, а также проспекту Гагарина.

В Автозаводском районе ведется обработка дорог противогололедными материалами, очистка подходов к пешеходным переходам, станциям метро, остановкам общественного транспорта.

В Сормовском районе в приоритетном порядке обрабатываются дороги с интенсивным движением, спуски, подъемы и пешеходные переходы. Ночью снег будут вывозить на улицах Свободы, Кима и других.

В Ленинском районе работы в первую очередь проходят на основных магистралях и опасных участках, а затем подрядчик приступает к обратке дорог с меньшей интенсивностью движения. Отмечается, что за всеми работами ведется контроль. В течение дня снег убирали на улицах Глеба Успенского, Матросской, Усиевича, Дачной, проспекте Ленина и других.

В Приокском районе акцент сделан на очистке пешеходных путей. Снег вывозили на транспортной развязке на улице Ларина - проспекте Гагарина. Глава района Михаил Шатилов подчеркнул, что все благоустроенные пространства находятся в надлежащем состоянии. После освобождения дорог от пробок начнется повторное прометание.

В Канавинском районе очистка и обработка пешеходных переходов и остановок проходит на улице Обухова, Войкова, Вокзальной, Пешкова, Ярмарочном проезде. Прибордюрные полосы и проезжую часть очищают на Канавинском мосту и Метромосту, а также на Московском шоссе.

В Нижегородском районе также очищаются основные магистрали. Идет уборка лестниц в переулке Вахитова, на улице Бринского и на Почтовом съезде, очистка подземного перехода на площади Лядова.

Также идут работы по очистке и обработке противогололедными материалами Нижне-Волжской набережной, набережной Федоровского, площади Маркина, сквера имени Нестерова, сквера на улице Родионова, сквера им. К.И. Ракутина, общественных пространств на улице Яблоневой, на улице Усилова, на улице Германа Лопатина и других. Под особым контролем внутридомовые территории, очистка входных групп, подходов и проездов к социальным объектам.

В Московском районе техника работает на Московском шоссе, Бурнаковском проезде, ул. Ярошенко, ул. 50 лет Победы.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом.

На улицах города работает более 400 единиц техники и 1089 рабочих.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.