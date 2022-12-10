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Общество

Центр консервации и реставрации ценных книг и документов открылся в Нижнем Новгороде

10 декабря 2022 10:52  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый региональный центр консервации и реставрации ценных книг и документов открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина созданы реставрационная и переплетная мастерские, лаборатория и учебно-методический комплекс.

В церемонии открытия приняли участие замгубернатора Олег Беркович, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, министр культуры региона Наталья Суханова. Также министр культуры РФ Ольга Любимова направила видеоролик с поздравлением.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, центр консервации и реставрации станет точкой роста для развития профильных компетенций специалистов отрасли.

Для гостей специалисты продемонстрировали работу оборудования для реставрации, планшетную выставку "Нижегородская книжная сокровищница" с рукописными книгами и выставку "Великолепие книжного переплета" из переплетов XVII–XX веков как произведений искусства.

Также в рамках открытия прошел круглый стол "Региональный центр консервации и реставрации как инструмент реализации стратегии развития библиотечного дела в России", в котором приняли участие ведущие сотрудники федеральных и региональных библиотек и музеев.

Планируется, что в год центр будет реставрировать не менее 90 ценных документов, не менее 1500 фазовых консерваций микроклиматических контейнеров и более 1100 библиотечных переплетов.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова и Глеб Никитин проверили подготовку центра консервации и реставрации книг к открытию.

Также напомним, что рядом с центром откроется Школа креативных индустрий.

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Теги:
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