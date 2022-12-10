Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем НовгородеОб этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, за сутки было использовано почти 3 тысячи тонн противогололедных материалов.

В Нижегородском районе очищают дороги и тротуары на улицах Ильинской, Добролюбова, Лысогорской, Бринского, Максима Горького и других.

Уборка снега с последующей обработкой противогололедными материалами производится и на объектах благоустройства, например, на набережной Федоровского, площади Маркина, сквере имени Нестерова, сквере им. Жукова, сквере им. К.И.Ракутина, улице Большая Покровская, общественных пространствах на улице Яблоневой, на улице Усилова, на улице Германа Лопатина и других.

Автомобильные дороги на территории Автозаводского района в ночь с 9 на 10 декабря расчищали и обрабатывали противогололедными материалами. Комбинированные дорожные машины выехали на повторное прометание дорог. Идет расчистка внутриквартальных проездов, пешеходных тротуаров, благоустроенных общественных пространств на ул. Мончегорской, Дружаева, Дьяконова, Героя Прыгунова и др. Кроме того, на пр. Молодежном идет вывоз снега. На ул. Веденяпина, Переходникова, пр. Октября, пр. Ильича, пр. Ленина и др. с раннего утра расчищены подходы к остановочным павильонам. Всего на придомовых территориях района работает более 900 дворников и более 40 единиц техники.

В Канавинском районе в первую очередь очищаются мосты, путепроводы и дороги категорий "А" и "Б". Также активно ведется уборка на остановочных павильонах и тротуарах. Сейчас уборка снега ведется на улицах Сергея Акимова, Советской, Чкалова, Мануфактурной, Московском шоссе, Канавинском мосту и Метромосту.

Сегодня в Сормовском районе запланирована расчистка проездов на ул. Льва Толстого, Героев космоса, Павла Мочалова и других. Также будут приводится в порядок пешеходные переходы на Юбилейном бульваре, ул. Культуры, Вождей Революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Федосеенко, Баренца, Машинной, Зайцева, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, пр.Кораблестроителей, 70 лет Октября.

В Ленинском районе рабочие уже очистили от снега пешеходную лестницу на улице Тургайской, тротуары на внутриквартальных территориях на проспекте Ленина, 43/4, 59/8, 61/2, улице Снежной, 27/3, Памирской и др, а также промели дороги на улицах Баумана, Менделеева, Тургайской, второстепенную дорогу проспекта Ленина и др.

В Советском с утра приводят в порядок ул. Генкиной, Ижорскую, Полтавскую, Республиканскую и другие. Управляющие компании также проводят очистку дворов и проездов.

В Приокском районе подрядчики ночью прометали дороги категорий "А" и "Б". По главным магистралям несколько раз проехал поезд спецтехники.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отметил, что больше всего снега выпало с 2 до 6 ночи.

В Московском районе ночью были очищены и обработаны Комсомольское и Московское шоссе, ул. Ярошенко и 50 лет победы. На придомовых территориях работают почти 300 дворников и 20 единиц техники.

С телефонами, по которым можно обратиться для вывоза снега, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.