Нацпроекты — людям
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2022 13:37  [21] Юный нижегородец Даниил Абросимов победил в международном конкурсе музыкантов "Щелкунчик"
10 декабря 2022 13:01  [77] Нижегородские энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды
10 декабря 2022 12:36  [97] Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде
10 декабря 2022 12:06  [103] В программе повышения квалификации "Профилактика терроризма" на базе НГЛУ приняли участие более 80 госслужащих со всей страны
10 декабря 2022 11:33  [114] Финансирование конкурса "Открытый Нижний" в 2023 году увеличат до 15 млн рублей
10 декабря 2022 10:52  [133] Центр консервации и реставрации ценных книг и документов открылся в Нижнем Новгороде
10 декабря 2022 10:41  [180] Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
10 декабря 2022 09:59  [192] Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада
10 декабря 2022 09:47  [129] ФНС рассказала нижегородцам о принципах работы Единого налогового счета
09 декабря 2022 19:02  [315] "Единая Россия" совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум "Школа Героя"
Общество

Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде

10 декабря 2022 12:36  [97] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем НовгородеОб этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, за сутки было использовано почти 3 тысячи тонн противогололедных материалов.

В Нижегородском районе очищают дороги и тротуары на улицах Ильинской, Добролюбова, Лысогорской, Бринского, Максима Горького и других.

Уборка снега с последующей обработкой противогололедными материалами  производится и на объектах благоустройства, например, на набережной Федоровского, площади Маркина, сквере имени Нестерова, сквере им. Жукова, сквере им. К.И.Ракутина, улице Большая Покровская, общественных пространствах на улице Яблоневой, на улице Усилова, на улице Германа Лопатина и других.

Автомобильные дороги на территории Автозаводского района в ночь с 9 на 10 декабря расчищали и обрабатывали противогололедными материалами. Комбинированные дорожные машины выехали на повторное прометание дорог. Идет расчистка внутриквартальных проездов, пешеходных тротуаров, благоустроенных общественных пространств на ул. Мончегорской, Дружаева, Дьяконова, Героя Прыгунова и др. Кроме того, на пр. Молодежном идет вывоз снега. На ул. Веденяпина, Переходникова, пр. Октября, пр. Ильича, пр. Ленина и др. с раннего утра расчищены подходы к остановочным павильонам. Всего на придомовых территориях района работает более 900 дворников и более 40 единиц техники.

В Канавинском районе в первую очередь очищаются мосты, путепроводы и дороги категорий "А" и "Б". Также активно ведется уборка на остановочных павильонах и тротуарах. Сейчас уборка снега ведется на улицах Сергея Акимова, Советской, Чкалова, Мануфактурной, Московском шоссе, Канавинском мосту и Метромосту.

Сегодня в Сормовском районе запланирована расчистка проездов на ул. Льва Толстого, Героев космоса, Павла Мочалова и других. Также будут приводится в порядок пешеходные переходы на Юбилейном бульваре, ул. Культуры, Вождей Революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Федосеенко, Баренца, Машинной, Зайцева, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, пр.Кораблестроителей, 70 лет Октября.

В Ленинском районе рабочие уже очистили от снега пешеходную лестницу на улице Тургайской, тротуары на внутриквартальных территориях на проспекте Ленина, 43/4, 59/8, 61/2, улице Снежной, 27/3, Памирской и др, а также промели дороги на улицах Баумана, Менделеева, Тургайской, второстепенную дорогу проспекта Ленина и др.

В Советском с утра приводят в порядок ул. Генкиной, Ижорскую, Полтавскую, Республиканскую и другие. Управляющие компании также проводят очистку дворов и проездов. 

В Приокском районе подрядчики ночью прометали дороги категорий "А" и "Б". По главным магистралям несколько раз проехал поезд спецтехники.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отметил, что больше всего снега выпало с 2 до 6 ночи.

В Московском районе ночью были очищены и обработаны Комсомольское и Московское шоссе, ул. Ярошенко и 50 лет победы. На придомовых территориях работают почти 300 дворников и 20 единиц техники. 

С телефонами, по которым можно обратиться для вывоза снега, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph