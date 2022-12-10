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Нижегородские энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".
Согласно информации, все бригады были заранее мобилизованы.
Также энергетики находятся в постоянном контакте с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.
Кроме того, для усиления работы привлечены специалисты и техника из других регионов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.
Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.
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