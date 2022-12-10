Нижегородские энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Нижегородские энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, все бригады были заранее мобилизованы.

Также энергетики находятся в постоянном контакте с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.

Кроме того, для усиления работы привлечены специалисты и техника из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.