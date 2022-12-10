"Нижновэнерго" рассказало, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

"Нижновэнерго" рассказало, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества.

Напомним, что в Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.

Энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды.

Оставить свои заявки о вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях можно получить в следующих мобильных пунктах:

- г. Борогодск (Центральная площадь);

- д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная);

- с. Чернуха (ул.Ленина, 57);

- с. Суроватиха (ул.Центральная, 41);

- с. Кечасово (ул.Советская, 91);

- п. Балахониха (ул.Молодежная, 5А);

- г. Павлово (ул.Щорса, 47);

- г. Ворсма (Центральная площадь);

- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).

С 10 декабря изменилось местоположение пункта в поселке Ждановский. Сейчас он работает по новому адресу: Кстовский район, деревня Ройка, 157а.

Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Кроме того, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно на сайте ПАО "Россети Центр и Приволжье". Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по удобной для него форме обратной связи.

Доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании, выбрав баннер "Подписаться на уведомления об отключениях".