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"Нижновэнерго" рассказало, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества.
Напомним, что в Нижегородской области в готовности находятся 200 бригад энергетиков из 898 человек, в чьем распоряжении 329 единиц техники и 87 резервных источников энергоснабжения.
Энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды.
Оставить свои заявки о вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях можно получить в следующих мобильных пунктах:
- г. Борогодск (Центральная площадь);
- д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная);
- с. Чернуха (ул.Ленина, 57);
- с. Суроватиха (ул.Центральная, 41);
- с. Кечасово (ул.Советская, 91);
- п. Балахониха (ул.Молодежная, 5А);
- г. Павлово (ул.Щорса, 47);
- г. Ворсма (Центральная площадь);
- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).
С 10 декабря изменилось местоположение пункта в поселке Ждановский. Сейчас он работает по новому адресу: Кстовский район, деревня Ройка, 157а.
Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.
Кроме того, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.
Также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно на сайте ПАО "Россети Центр и Приволжье". Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по удобной для него форме обратной связи.
Доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании, выбрав баннер "Подписаться на уведомления об отключениях".
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