Последствия ледяного дождя в Нижегородской области устраняют почти 960 энергетиков Общество

Фото: ПАО “Россети Центр и Привожье”

Над устранениями последствий ледяного дождя в Нижегородской области работают почти 960 энергетиков. Об этом сообщает ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В регионе продолжает действовать усиленная группировка сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". В ближайшее время на помощь энергетикам дополнительно прибудут еще 30 бригад из филиалов компании в Белгороде, Брянске Курске, Удмуртии и Воронеже.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 228 бригад, 959 человек, 345 единиц техники и 86 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 8 МВт. На данный момент основные силы брошены в наиболее пострадавшие от стихии районы - Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский.



Также в Нижегородской области продолжают работу мобильные пункты по работе с потребителями, развернутые силами нижегородского филиала в населенных пунктах, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях.

Пункты работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и расположены по следующим адресам:

- г. Богородск (Центральная площадь);

- д. Швариха (напротив школы, ул.Школьная);

- д. Ройка (157а);

- с. Чернуха (ул.Ленина, 57);

- с. Суроватиха (ул.Центральная, 41);

- с. Кечасово (ул.Советская, 91);

- п. Балахониха (ул.Молодежная, 5А);

- г. Павлово (ул.Щорса, 47);

- г. Ворсма (Центральная площадь);

- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" www.mrsk-cp.ru в разделе "Потребителям - Сообщить об отключении э/э".

Ранее сообщалось, что ледяной дождь снова накрыл Нижегородскую область.