Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2022 10:26  [94] Нижегородцам с ограниченными возможностями здоровья помогут в трудоустройстве
11 декабря 2022 09:52  [132] Ледяной дождь снова накрыл Нижегородскую область
11 декабря 2022 09:15  [131] Глеб Никитин поблагодарил всех проголосовавших за Нижний Новгород как "Молодежную столицу России"
10 декабря 2022 18:37  [321] Более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступили в Нижегородскую область с начала ноября
10 декабря 2022 17:22  [392] Сильный снегопад и гололед прогнозируются в Нижегородской области 11 декабря
10 декабря 2022 16:23  [428] Нижний Новгород удерживает лидерство в голосовании за звание "Молодежной столицы России"
10 декабря 2022 14:42  [397] "Нижновэнерго" рассказало, как нижегородцы могут сообщить об отключениях электричества
10 декабря 2022 13:37  [355] Юный нижегородец Даниил Абросимов победил в международном конкурсе музыкантов "Щелкунчик"
10 декабря 2022 13:01  [331] Нижегородские энергетики ведут круглосуточную работу в условиях непогоды
10 декабря 2022 12:36  [330] Почти тысяча рабочих и около 400 единиц техники устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде
Общество

Ледяной дождь снова накрыл Нижегородскую область

11 декабря 2022 09:52  [132] Общество

В Нижегородской области с 00:00 11 декабря снова начался ледяной дождь. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений энергоснабжения.

Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через 0, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад. Наиболее пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы. 

Специалисты "Нижновэнерго" продолжают работать в круглосуточном режиме с целью восстановления электроснабжения в данных районах. 

Силами нижегородского филиала в отдельных населенных пунктах Нижегородской области развернуты мобильные пункты по работе с жителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить информацию об отключениях и оставить обращения по иным вопросам энергоснабжения.  

Со 2 по 10 декабря 2022 года в пункты поступило около 300 обращений. 

Также в регионе работают выездные группы для общения с потребителями. За истекшие сутки сотрудники посетили 15 населенных пунктов для получения обратной связи от потребителей. 

В условиях непрекращающейся непогоды энергетики продолжают беспрерывный процесс по приведению в нормативное состояние сетей и обеспечению  энергоснабжения жителей региона. Налаженная обратная связь с потребителями заметно помогает усилить работу и способствует оперативному реагированию на местах. 

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" www.mrsk-cp.ru в разделе "Потребителям - Сообщить об отключении э/э".

Ранее сообщалось, что сильный снегопад и гололед прогнозируются в Нижегородской области 11 декабря. Энергетики Нижегородской области переведены на особый режим работы из-за непогоды.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Россети Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph