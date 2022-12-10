Ледяной дождь снова прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие сутки Общество

В МЧС Нижегородской области предупредили, что неблагоприятная погода сохранится в регионе в ближайшие сутки.

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа 11 декабря в Нижнем Новгороде и районах области сохранятся местами сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега.

На дорогах прогнозируются гололед, снежные заносы и накат. Кроме того, местами возможна метель, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее. Такая погода сохранится и завтра, 12 декабря, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ледяной дождь снова накрыл Нижегородскую область. Над устранениями последствий ледяного дождя в Нижегородской области работают почти 960 энергетиков.