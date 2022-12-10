Почти 70 бригад энергетиков дополнительно направят в Нижегородскую область Общество

Фото: ПАО “Росссети Центр и Приволжье”

В Нижегородскую область в ближайшее время прибудут дополнительно 72 бригады энергетиков Группы компаний "Россети". Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

В настоящее время в районах Нижегородской области в работе по восстановлению электроснабжения задействованы почти 960 человек и 345 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов применяется 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 3,85 МВт.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что замгендиректора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов провел совещание по работе энергетиков во время ледяного дождя, который снова накрыл Нижегородскую область.