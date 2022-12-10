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Общество

Замгендиректора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов провел совещание по работе энергетиков во время ледяного дождя

11 декабря 2022 15:24  [48] Общество
Фото: ПАО “Росссети Центр и Приволжье”

Фото: ПАО “Росссети Центр и Приволжье”

Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов 11 декабря провел экстренное заседание штаба электросетевого комплекса о готовности энергетиков к работам во время непогоды.
 
Из-за ледяного дождя на особом контроле ситуация в Нижегородской области. В регион переброшены дополнительные силы и средства со смежных территорий. В настоящее время в аварийно-восстановительных работах задействованы 959 специалистов, 345 единиц спецтехники, 35 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью порядка 4 МВт. 
 
Для координации аварийно-восстановительных работ на место направлен руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО "Россети".

Кроме того, перебои с электроснабжением из-за неблагоприятных погодных условий отмечены в соседней Владимирской области.
 
Во всех регионах, подвергшихся воздействую непогоды, организован мониторинг электроснабжения социально значимых объектов, информационный обмен с территориальным подразделением МЧС России и органами власти.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что последствия ледяного дождя в Нижегородской области устраняют почти 960 энергетиков.

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Теги:
Погода Россети Электроэнергия
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