Нижегородская телебашня 12 декабря окрасится в цвета флага России в честь Дня Конституции

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Нижегородская телебашня вечером 12 декабря окрасится в цвета флага России в честь Дня Конституции. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.
Согласно информации, художественная подсветка в цветах триколора будет транслироваться с 20:30 до 00:00.
Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Спустя год этот день был объявлен государственным праздником.
Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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