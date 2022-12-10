Нижегородская телебашня 12 декабря окрасится в цвета флага России в честь Дня Конституции Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Нижегородская телебашня вечером 12 декабря окрасится в цвета флага России в честь Дня Конституции. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, художественная подсветка в цветах триколора будет транслироваться с 20:30 до 00:00.

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Спустя год этот день был объявлен государственным праздником.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.