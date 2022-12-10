Нижегородские подразделения МЧС привлечены к устранению последствий непогоды в ряде муниципалитетов Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подразделения регионального ГУ МЧС привлечены к устранению последствий непогоды в ряде муниципалитетов Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства



Так, например, в Павловском районе работы проводятся силами аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) с привлечением подразделений 26-го пожарно-спасательного отряда и спасателей АСО Павлово - всего 16 человек и четыре спецмашины.

Пожарные и спасатели расчистили участок автодороги Федурино - Чулково и помогают с ликвидацией аварийных деревьев.



Также группировка сил СПСЧ выдвинулась в Дальнеконстантиновский район. В работах на данном направлении задействовано 30 человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, в девяти муниципалитетах Нижегородской области введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. По состоянию на 15:00 11 декабря произошло нарушение электроснабжения в 324 населённых пунктах в 22 муниципальных образованиях.

В настоящее время в районах Нижегородской области в работе по восстановлению электроснабжения задействованы почти 960 человек и 345 единиц спецтехники. Также сообщалось, что в Нижегородскую область в ближайшее время прибудут дополнительно 72 бригады энергетиков ГК "Россети".