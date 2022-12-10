Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2022 16:23  [2] Почти 5 тысяч рабочих задействованы в Нижнем Новгороде в уборке снега
12 декабря 2022 16:04  [33] Нижегородские подразделения МЧС привлечены к устранению последствий непогоды в ряде муниципалитетов
12 декабря 2022 15:42  [72] Вывоз снега в четырех районах Нижнего Новгорода оценен в 27 млн рублей
12 декабря 2022 15:05  [97] Нижегородская телебашня 12 декабря окрасится в цвета флага России в честь Дня Конституции
12 декабря 2022 14:56  [127] Бешенство выявили у домашней собаки в Богородском районе
12 декабря 2022 14:49  [107] Специалисты ГЖИ в Нижегородской области за выходные выявили почти 300 нарушений в уборке дворов от снега
12 декабря 2022 14:34  [123] Нижегородские медорганизации получат ещё 26 единиц оборудования за счёт экономии на торгах
12 декабря 2022 14:09  [379] Список "стоп-слов" разработали для нижегородских медиков
12 декабря 2022 12:27  [137] Около 150 старых фонарных столбов демонтируют на Автозаводе
12 декабря 2022 11:27  [346] Расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков
Общество

Нижегородские подразделения МЧС привлечены к устранению последствий непогоды в ряде муниципалитетов

12 декабря 2022 16:04  [33] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подразделения регионального ГУ МЧС привлечены к устранению последствий непогоды в ряде муниципалитетов Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства

Так, например, в Павловском районе работы проводятся силами аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) с привлечением подразделений 26-го пожарно-спасательного отряда и спасателей АСО Павлово - всего 16 человек и четыре спецмашины.

Пожарные и спасатели расчистили участок автодороги Федурино - Чулково и помогают с ликвидацией аварийных деревьев.

Также группировка сил СПСЧ выдвинулась в Дальнеконстантиновский район. В работах на данном направлении задействовано 30 человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, в девяти муниципалитетах Нижегородской области введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. По состоянию на 15:00 11 декабря произошло нарушение электроснабжения в 324 населённых пунктах в 22 муниципальных образованиях.

В настоящее время в районах Нижегородской области в работе по восстановлению электроснабжения задействованы почти 960 человек и 345 единиц спецтехники. Также сообщалось, что в Нижегородскую область в ближайшее время прибудут дополнительно 72 бригады энергетиков ГК "Россети". 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph