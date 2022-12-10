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Общество

Почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области

12 декабря 2022 18:08  [102] Общество
Фото: ПАО “Росссети Центр и Приволжье”

Фото: ПАО “Росссети Центр и Приволжье”

В Нижегородской области энергетики продолжают устранять последствия непогоды в 131 населенном пункте региона. 

По данным на 17.00 12 декабря, более 17 тыс. человек столкнулись с нарушением электроснабжения. На местах отключений работает более 200 бригад – около 1000 человек, которые используют более 300 единиц спецтехники.

За минувшие сутки в ходе аварийно-восстановительных работ были заменены и выправлены опоры,  заменены провода, расчищены и расширены трассы высоковольтных линий. Также устранялись обрывы, перетягивались провода, вырубались и снимались с проводов деревья. 

На базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области действует оперативный штаб, оперативные штабы организованы в 22-х муниципальных образованиях. 

Для жителей подготовлены ПВР. В случае отключения электроэнергии жители могут обращаться в ЕДДС своих муниципалитетов или по номеру 112. 

Кроме того, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей": 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО "Россети Центр и Приволжье": www.mrsk-cp.ru, в разделе "Потребителям - Сообщить об отключении э/э".

По данным метеорологов, 12 декабря в регионе сохранятся сильные осадки, ожидаются метель, местами ледяной дождь, что приведет к снежным заносам и гололедице.

Ранее сообщалось, что почти 70 бригад энергетиков дополнительно направят в Нижегородскую область. Напомним, что ледяной дождь снова накрыл Нижегородскую область.

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Теги:
Погода Россети Электроэнергия
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