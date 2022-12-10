Пять человек вышли в финал на конкурс главы администрации Нижегородского района Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Пять человек вышли в финальный этап конкурса на должность главы администрации Нижегородского района. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В списке участников - директор по развитию ООО "Коммет", ООО "Перфоком" Юрий Буланов, заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Иванов, первый замглавы администрации Нижегородского района Сергей Крутов, первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев и замначальника управления, начальник отдела администрации Нижнего новгорода Александр Щенников.

"Сегодня участники конкурса прошли полноценный ассессмент – это комплексное исследование их профессиональных и личных качеств, мотивационных факторов, а также необходимых для эффективного выполнения рабочих задач в администрации города компетенций. В формате деловой игры и интервью эксперты оценят компетенции участников, что позволит в дальнейшем рекомендовать главе города Юрию Шалабаеву тех или иных кандидатов для включения в резерв", - рассказала директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода Татьяна Конкина.

Ассессмент проходил с участием специалистов департамента кадровой политики и развития муниципального управления и КУПНО. В ходе мероприятия участники в игровой форме выполняли определенный набор реальных задач в групповом и парном с наблюдателем форматах, а также индивидуальные интервью с целью прояснения логики принимаемых ими решений.

Финалом конкурса станет собеседование каждого из пятерки кандидатов с Юрием Шалабаевым, который и будет принимать решение о том, кто займёт пост руководителя Нижегородского района города.

Ранее сообщалось, что пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района.