Школу в поселке Виля около Выксы планируют достроить в 2023 году Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Завершение строительства школы в поселке Виля Выксунского района планируется в 2023 году. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Здание будет рассчитано на 400 человек, а его общая площадь составит 9,5 тыс. кв. метров. В настоящее время строители возводят стены и завершают работу на верхних этажах. Кроме того, рабочие приступили к монтажу котельной.

Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области (ООО "Школа Виля") и правительством региона.

Руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко подчеркнул, что в настоящее время стройка идет согласно графика.

В учебном корпусе расположатся два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека, музей. На прилегающей территории запланировано устройство площадки для выращивания растений и фруктов.

Ранее сообщалось, что детская школа искусств после капремонта по нацпроекту "Культура" открылась в поселке Выездное Арзамасского городского округа.