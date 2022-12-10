Школу в поселке Виля около Выксы планируют достроить в 2023 году

Фото: Корпорация развития Нижегородской области
Завершение строительства школы в поселке Виля Выксунского района планируется в 2023 году. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Здание будет рассчитано на 400 человек, а его общая площадь составит 9,5 тыс. кв. метров. В настоящее время строители возводят стены и завершают работу на верхних этажах. Кроме того, рабочие приступили к монтажу котельной.
Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области (ООО "Школа Виля") и правительством региона.
Руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко подчеркнул, что в настоящее время стройка идет согласно графика.
В учебном корпусе расположатся два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека, музей. На прилегающей территории запланировано устройство площадки для выращивания растений и фруктов.
Ранее сообщалось, что детская школа искусств после капремонта по нацпроекту "Культура" открылась в поселке Выездное Арзамасского городского округа.
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