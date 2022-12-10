Фото:
Молодежный центр "Высота" в Нижнем Новгороде претендует на Всероссийскую премию "Время молодых". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, центр вошел в число 44 финалистов, которые претендуют на победу в 10 основных номинациях. Также премия вручается в специальной номинации "Молодежная столица России".
"Высота" вышла в финал конкурса в номинации "Место молодых". На победу в ней претендуют еще 4 общественных пространства из Белгородской области, Красноярского края, Москвы и Приморского края.
Отмечается, что только в 2022 году в центре "Высота" прошло 1600 мероприятий с общим охватом более 120 тысяч человек.
Победители будут определены в результате народного голосования на сайте. Проголосовать можно до 23:59 18 декабря по ссылке.
Напомним, молодежный центр "Высота" открыли в Нижнем Новгороде в январе 2021 года.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород победил в народном голосовании премии "Молодежная столица России".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+