Молодежный центр "Высота" в Нижнем Новгороде претендует на Всероссийскую премию "Время молодых" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Молодежный центр "Высота" в Нижнем Новгороде претендует на Всероссийскую премию "Время молодых". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, центр вошел в число 44 финалистов, которые претендуют на победу в 10 основных номинациях. Также премия вручается в специальной номинации "Молодежная столица России".

"Высота" вышла в финал конкурса в номинации "Место молодых". На победу в ней претендуют еще 4 общественных пространства из Белгородской области, Красноярского края, Москвы и Приморского края.

Отмечается, что только в 2022 году в центре "Высота" прошло 1600 мероприятий с общим охватом более 120 тысяч человек.

Победители будут определены в результате народного голосования на сайте. Проголосовать можно до 23:59 18 декабря по ссылке.

Напомним, молодежный центр "Высота" открыли в Нижнем Новгороде в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород победил в народном голосовании премии "Молодежная столица России".