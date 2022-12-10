Глеб Никитин поблагодарил всех проголосовавших за Нижний Новгород как "Молодежную столицу России"

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил всех, кто отдал свой голос за Нижний Новгород в определении "Молодежной столицы России".
Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, Нижний Новгород стал лидером народного голосования.
"Огромное спасибо каждому, кто поддержал Нижний! В первую очередь, нижегородцам - вы не только активно голосовали сами, но и привлекали друзей и знакомых! Вы лучшие!", - написал губернатор.
По его словам, неоценимую поддержку оказали все регионы Приволжского федерального округа. Итоги голосования официально подведут 23 декабря.
"Это общая победа нашего дружного и молодого душой округа! Волга объединяет!", - подчеркнул Глеб Никитин.
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