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Происшествия

Бывшие руководители Борского водоканала получили по 1,5 года колонии за мошенничество

13 декабря 2022 12:42  [108] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывшие руководители Борского водоканала получили по 1,5 года колонии за мошенничество. Об этом сообщается на сайте Борского городского суда.

Согласно информации, в 2017 году директор "АО Борский Водоканал" Алексей Иванов и замдиректора предприятия Евгений Водопьянов заключили фиктивный договор с руководителем подрядной организации Максимом Денисовым на выполнение ремонтных работ на сетях водоканала.

При этом ремонт выполнили сами сотрудники предприятия. После завершения работ были составлены акт о приемке и справка об их стоимости с заведомо ложными сведениями. После этого АО "Борский Водоканал" перевело подрядчику более 1,5 млн рублей за работы, которые он фактически не выполнял. Впоследствии подсудимые распорядились средствами по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд назначил Алексею Иванову и Евгению Водопьянову наказание в виде 1,5 лет в колонии общего режима, Максиму Денисову - 1 год и 4 месяца в колонии общего режима. Услышав приговор, представитель компании-подрядчика упал в обморок.

Также в качестве возмещения ущерба подсудимые уже выплатили в пользу АО "Борский Водоканал" 1 544 984 рублей 02 копеек.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор через суд взыскивает с Борского водоканала более 750 тысяч рублей.

Также напомним, что сотрудник нижегородского учреждения допобразования предстанет перед судом за попытку кражи более 10,8 млн рублей.

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Теги:
Бор Водоканал Мошенничество
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