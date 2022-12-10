Электроснабжение нарушено в 36 населенных пунктах Нижегородской области Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электроснабжение до сих пор нарушено в 36 населенных пунктах Нижегородской области. Такие данные по состоянию на 12:00 13 декабря приводит ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, проблемы с электроснабжением сейчас испытывают около 3,5 тысяч жителей региона.

За прошедшие двое суток энергетики убрали 1 124 упавших деревьев, устранили более 200 обрывов проводов, заменили 17 опор линии электропередачи и 94 изолятора, расчистили 244 пролета, заваленных деревьями.

В настоящее время отключения фиксируются в Лысковском, Сергачском, Борском и Богородском районах.

Продолжают работу три мобильных пункта, в которых жители могут оставить заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях.

Они расположены в Богородске (Центральная площадь), деревне Ройка (157а), селе Дуденево и работают с 09:00 до 21:00. Еще семь пунктов будут переведены в режим мобильных групп.

Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области.