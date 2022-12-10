Военком Нижегородской области проведёт личный приём граждан 15 декабря

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Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов 15 декабря проведёт личный приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе областного военкомата.
Приём будет проходить с 14:00 по адресу: Нижний Новгород, пл. Ошарская, д.1.
Желающим попасть на личный приём необходимо предварительно записаться по телефону: (831) 421-03-77.
Во время посещения гражданам нужно иметь с собой паспорт.
Напомним, в военном комиссариате Нижегородской области организована горячая линия по работе с членами семей военнослужащих, призванных в регионе на военную службу по мобилизации и по контракту. Контактные телефоны: (831) 419-47-25, 419-78-64 и 433-35-45.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч нижегородцев уже призваны на службу в армию в рамках осенней кампании. Сергей Агафонов напомнил, что срочники не будут отправляться в горячие точки и отметил, что осенний призыв проходит по плану.
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