Подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной по нацпроекту "Экология" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на заседании Гордумы 14 декабря.

Как рассказал глава города, сейчас в Нижнем Новгороде четыре наиболее проблемных свалки: Шуваловская свалка и свалка на Московском шоссе, 21, а также свалки на улице Заовражной и Московском шоссе, д. 473-475, которые рекультивируются в рамках нацпроекта.

Для работ по ликвидации свалки на Московском шоссе, д. 473, д. 475 уже разработана документация, а на улице Заовражной начались подготовительные работы. Обе свалки планируется рекультивировать в 2023 году.



Кроме того, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" выделено 2,14 млрд рублей на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Работы завершатся в 2024 году.

Ранее сообщалось, что почти 120 несанкционированных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде в 2022 году.