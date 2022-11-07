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Общество

Реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется завершить в конце 2024 года

02 декабря 2022 10:28  [86] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросам реконструкции и модернизации Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, работы по реконструкции станции пройдут в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Как рассказал Алексей Ересько, Нижегородская станция аэрации обслуживает не только Нижний Новгород, но и Бор, а ее производительности достигает 700 тысяч кубометров в сутки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках первого дня Всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ" рассказал, что станция не обновлялась уже 50 лет, а ее реконструкция позволит снизить загрязнение сточных вод на 80%.

Контракт на реконструкцию в сентябре был заключен с ФАУ "РосКапСтрой". Сейчас ведутся подготовительные работы, после чего начнется строительство сливной станции и лаборатории, а затем подрядчик возведет первичные отстойники, песколовки, установки для биологической очистки воды и обработки осадка.

Полностью работы планируется завершить в конце 2024 года. Все это время станция будет работать в обычном режиме, так как модернизация будет проводиться поэтапно.

Отмечается, что после обновления станции аэрации почти в 3 раза уменьшится выброс дурнопахнущих веществ.

Ранее сообщалось, что шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года.

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Теги:
Реконструкция Экология
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