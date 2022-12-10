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Общество

Нижегородские студенты из более чем 20 образовательных организаций региона поддержали семьи мобилизованных

14 декабря 2022 14:52  [87] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В министерстве образования и науки Нижегородской области сообщили, что участниками волонтерской деятельности по поддержке семей мобилизованных стали учащиеся 22-х профессиональных образовательной организаций.

Как отметили в региональном минобре, уже более 150 семей нижегородских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получили адресную помощь от студентов.

"Мы действуем совместно со службами социальной защиты населения в самых разных районах региона. Они получают заявки на адресную поддержку от семей и направляют их в том числе в наши профессиональные образовательные организации. Коллективы техникумов и колледжей активно подключаются. Благодарю коллег и студентов, которые поддерживают семьи военнослужащих. Ребята делают большое дело! Единый народ – это народ-победитель", – отметила министр образования и науки региона Ольга Петрова.

По словам главы нижегородского Минобра, в основном студенты помогают с решением бытовых вопросов – это заготовка дров, чистка снега, покупка продуктов.  

Напомним, сбор гуманитарной помощи, изготовление вещей, адресная помощь семьям мобилизованных и другие мероприятия по поддержке российских военных образовательными организациями проходят по всей стране в рамках акции "Мы рядом" движения #МЫВМЕСТЕ. В Нижегородской области акция стала частью проекта "Все для победы". К ней присоединились все техникумы и колледжи, подведомственные министерству образования и науки региона. Для сбора гуманитарной помощи организовано 43 пункта, 10 техникумов и колледжей шьют теплые вещи, 14 учреждений изготавливают печки.

Ранее сообщалось, что мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы".

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Теги:
Волонтеры Студенты
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