Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам появятся в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комитеты Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам и по бюджету на совместном заседании поддержали законопроект "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа", внесенный губернатором Глебом Никитин.

Как рассказал глава региона, закон касается людей, чья судьба связана с Великой Отечественной войной, ветеранов боевых действий, ветеранов труда.

Так, будут введены новые льготные категории: "дети военного времени", "дети-сироты военного времени", "несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год". Для этих нижегородцев будет установлен комплекс мер соцподдержки, в частности компенсация ЖКУ, и предусмотрен нагрудный знак "Дети военного времени".

Также будет увеличен размер ежегодной выплаты ко Дню Победы. Ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей. Увеличится и ежемесячная выплата участникам ВОВ, не имеющим группы инвалидности, и бывшим узникам концлагерей.

Для всех категорий нижегородцев, попадающих под действие законопроекта, предлагается выпустить "Карты Победы", с помощью которой можно будет посещать различные мероприятия и участвовать в партнерских программах.

В качестве новой меры поддержки предлагается выпуск "Карты Победы" для всех категорий граждан, попадающих под действие данного законопроекта. С ее помощью можно будет посещать различные мероприятия, участвовать в партнерских программах.

Одной из задач законопроекта является привлечение к патриотическому воспитанию, сохранению и передаче исторической памяти о Великой Отечественной войне и периоде послевоенного восстановления очевидцев и непосредственных участников тех событий. Они будут привлекаться к участию в общественных мероприятиях.

Законопроектом также определяется порядок использования копии Знамени Победы, занесения имен и других сведений о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны в Книгу Памяти Нижегородской области.

Далее депутаты рассмотрели законопроект "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий". Он расширяет меры поддержки участников боевых действий, в том числе солдат, участвующих в СВО.

Так, будет увеличено ежемесячное материальное обеспечение ветеранам боевых действий и их семьям, в несколько раз увеличены региональные выплаты, а выплаты инвалидам боевых действий I группы будет осуществляться в размере, позволяющем довести их доход до величины размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Нижегородской области (на данный момент 44 400 рублей).

Также ветераны и их семьи получат право на внеочередное оказание бесплатной медпомощи, бесплатные путевки в санатории и центры реабилитации, первоочередное предоставление услуг центров социального обслуживания, домов-интернатов и другое.

Законопроект "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области" приводит в соответствие с федеральными стандартами механизм получения звания "Ветеран труда Нижегородской области". Также сокращен необходимый для получения звания стаж для многодетных мам и сотрудников вредных производств.

Ранее сообщалось, что универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года.