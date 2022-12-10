Владимир Путин поручил продолжить вакцинацию россиян от гриппа Общество

Вчера, 13 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания против гриппа в РФ завершена, и делать прививку теперь уже поздно.

Однако сегодня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил продолжить вакцинацию от гриппа в стране, несмотря на окончание массовой иммунизации. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на совещании прозвучал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко об эпидситуации с гриппом и коронавирусом.

После этого глава государства отметил, что зима в России длинная, да и начало весны бывает нетёплым, поэтому повышать иммунитет особенно важно.

"Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Также президент обратил внимание на то, что количество заболевших гриппом в стране стремительно растёт. Он добавил, что на днях сам вакцинировался от гриппа, и советует коллегам последовать его примеру.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что максимальный рост количества заболевших гриппом в России может прийтись уже на конец декабря, если не будут соблюдаться меры профилактики. "Особенно важно приостановить распространение среди школьников. Тогда передача болезни приостановится вертикально по возрастам", - подчеркнули в ведомстве.

В Нижегородской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей превышен по совокупному населению уже на 21%. Прежде всего, зафиксирован значительный рост заболеваемости гриппом. Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях.

Также Управление Роспотребнадзора направило предложения о приостановке работы кружков и секций допобразования для детей до 17 лет в Нижнем Новгороде, а также об отмене во всех школах города кабинетной системы обучения и объединённых уроков. Кроме того, озвучена рекомендация о запрете массовых мероприятий с участием организованных групп детей в закрытых помещениях в школах, детских садах и в организациях допобразования города.