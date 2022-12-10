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Общество

Роспотребнадзор предложил закрыть секции и кружки и отметить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода

13 декабря 2022 12:50  [198] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 5 по 11 декабря - на территории Нижегородской области были зарегистрированы многочисленные случаи заболевания вирусами разнообразной этиологии. Причём по совокупности рост заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения региона старше 15 лет. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По сравнению с предыдущей неделей эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 21%.

Прежде всего, зафиксирован значительный рост заболеваемости гриппом: доля вирусов гриппа в общей массе респираторных вирусов составила 74,6%. Лабораторно было подтверждено 73 случая гриппа А (H1N1 pdm09) (свиной грипп).

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 13 декабря в 11% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин закрыты 17 школ и семь ДОУ.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детского населения.

Согласно информации, Управление Роспотребнадзора направило предложения о приостановке работы кружков и секций допобразования для детей до 17 лет в Нижнем Новгороде, а также об отмене во всех школах города кабинетной системы обучения и объединённых уроков. Кроме того, озвучена рекомендация о запрете массовых мероприятий с участием организованных групп детей в закрытых помещениях в школах, детских садах и в организациях допобразования города.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора РФ сообщили о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B.  "В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в ведомстве.

Прививку  от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в Нижегородскую область поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.

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Теги:
Грипп Здоровье ОРВИ
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