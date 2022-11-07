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Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости гриппом к концу декабря

08 декабря 2022 17:17  [51] Общество

Пик заболеваемости гриппом в России может наступить к Новому году, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает телеканал "360".

Глава ведомства подчеркнула, что максимальный рост количества заболевших может прийтись уже на конец декабря, если не будут соблюдаться меры профилактики. Причём акцент необходимо сделать, прежде всего, на детях.

"Особенно важно приостановить распространение среди школьников. Тогда передача болезни приостановится вертикально по возрастам", — добавила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала"Россия 24".

По словам Поповой, родителям необходимо на регулярной основе следить за здоровьем ребёнка и постараться успеть заметить первые симптомы болезни.

"По утрам нужно оценить состояние ребёнка, проверить температуру, остальные признаки. Если они есть, то лучше оставить его дома и поберечь здоровье", — рекомендовала она.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора РФ сообщили о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B.  "В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в ведомстве.

При этом, свиным гриппом в Нижегородской области заразились уже 53 человека. Прививку же от гриппа сделали 44,8% жителей региона (1,4 млн человек).

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.

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Теги:
Грипп Инфекция Роспотребнадзор
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