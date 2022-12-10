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Общество

Руководители ДУКов Кстовского района в 2022 году были оштрафованы на 305 тысяч рублей

14 декабря 2022 18:16  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководители ДУКов Кстовского района в 2022 году были оштрафованы на 305 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в Кстове в текущем году по требованиям Госжилинспекции было отремонтировано 26 крыш.

В ряде случаев жалобы на одно и ту же управляющую компанию поступают сразу с нескольких адресов. Например, о протекающей кровле и бездействии ДУКа обратились жители домов по улицам Нижегородской и Зеленой. После вмешательства ГЖИ крыши были отремонтированы.

Отмечается, что текущие кровли - одна из самых частых причин обращений граждан в домоуправляющие компании и ГЖИ. 

Также сообщается, что с начала 2022 года Кстовский отдел ГЖИ оштрафовал руководителей управляющих компаний на 305 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ.

Также напомним, что ГЖИ Нижегородской области за 2 недели возбудило 15 административных дел из-за ненадлежащей уборки снега.

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Теги:
ГЖИ Кстовский район
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