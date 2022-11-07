ГЖИ Нижегородской области за 2 недели возбудило 15 административных дел из-за ненадлежащей уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГЖИ Нижегородской области за 2 недели возбудило 15 административных дел из-за ненадлежащей уборки снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, за прошедшие 2 недели специалисты Госжилинспекции проверили проверку более 1,5 тысяч дворов, по итогам которых в отношении 15 ДУКов и ТСЖ были возбуждены административные дела.

Сейчас проверяется качество работы еще 85 организаций.

Подать жалобу на свою домоуправляющую компанию можно по телефону: 8 (831) 430-79-19.

Также ГЖИ совместно с Центром управления регионом готовится к запуску "народного рейтинга" ДУКов.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.