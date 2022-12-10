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Культура и отдых

Туристический тур на ретропаровозе в Семенов пройдет 18 декабря

15 декабря 2022 10:56  [96] Культура и отдых

Фото: "Романова Тревел"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Туристический тур на ретропаровозе в Семенов пройдет 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках программы "Семеновский торжок" путешественники отправятся из Нижнего Новгорода на родину хохломы на ретропаровозе, оснащенном новыми комфортабельными вагонами.

Маршрут поездки разработал нижегородский туроператор при поддержке министерства туризма и промыслов региона в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что первая такая поездка, прошедшая в прошлом месяца, была встречены нижегородцами и туристами с большим интересом.

В Семенове путешественники посетят экскурсию по фабрике "Хохломская роспись", где пройдет мастер-класс по росписи матрешки. Также в программу включено посещение Историко-художественный музея, Дома Семена-ложкаря и музейно-исторического центра"Золотая хохлома".

Узнать подробности о поездке можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря.

Также напомним, что туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря.

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Теги:
поезд Семенов Туризм
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