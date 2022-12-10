Преимущества лечения рака груди в Израиле

Все мы прекрасно понимаем, что медицина в Израиле находится на высоком уровне. Многие люди с разными диагнозами едут в эту страну, чтобы справится с болезнью и вернуться к нормальной жизни.

Лечение рака молочной железы в Израиле проводится по уникальной технологии. Как показывает статистика, больше 90% больных, которые прошли своевременную диагностику, смогли полностью избавиться от болезни и забыть о своих проблемах.

Ученые трудятся над тем, чтобы внедрить новые методики и добиться того, чтобы лечение проводилось без хирургического вмешательства. К тому же, специалисты стараются внедрить методики, которые позволяют бороться с метастазами.

Пациентки могут выбрать ту методику, которая позволит добиться результата. Специалисты советуют использовать современные методики, которые позволяют протестировать лекарственные препараты.

Особенности лечения, на которые стоит обратить внимание

Израильские специалисты работают над тем, чтобы выработать уникальную и эффективную методику, которая позволит уничтожить злокачественные клетки и не допустить того, чтобы распространились метастазы. Методы лечения, которые применяются, направлены на то, чтобы после прохождения курса пациентки чувствовали себя хорошо.

Что касается диагностики, то и тут специалисты работают немного в другом направлении. Они проводят не тонкоигольную биопсию, которая практикуется во многих странах, а отдают предпочтение пункционной биопсии. И в этом нет ничего удивительного, потому что данный метод позволяет получить развернутый результат. Информация, которую получает специалист, позволяет получить полезные данные, необходимые для составления протокола лечения. Специалисты стараются подобрать такое лечение, которое позволит обратить внимание на все тонкости развития болезни и уничтожить ее.

Достоинства

Что касается преимуществ, то их немало. Конечно, перечислять все мы будем. Мы выделим основные. Например,

Полная диагностика. Прежде чем установить диагноз или подтвердить тот, который уже был установлен, израильские врачи проводят комплексное исследования и на основе полученных данных у них получается составить полную картину заболевания. Для того, чтобы подтвердить диагноз, проводится биопсия и гистологические исследования. Максимально точное определение стадии рака. Не получится приступить к лечению до тех пор, пока не будет установлена стадия. Именно поэтому специалисты ориентируются на данные, которые были получены в ходе исследования. В процессе проведения операции, которая направлена на удаление опухоли, врачи стараются определить наличие метастазов и возможные очаги. Минимальное хирургическое вмешательство.

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