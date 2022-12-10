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Экономика

Бюджет Нижегородской области на 2023 год принят на заседании ЗСНО

15 декабря 2022 16:24  [125] Экономика

Бюджет Нижегородской области на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов принят на заседании регионального парламента 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в ходе рассмотрения главного финансового документа региона парламентарии представили порядка 40 поправок.

Ранее ко второму чтению Нижегородская область получила дополнительно 12,9 млрд рублей федеральных средств.  

В проекте главного финансового документа заложены средства на реализацию законопроектов "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа" и "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий". Предусматриваются средства на увеличение единовременного пособия молодым специалистам и на введение новой единовременной выплаты в соответствии с законопроектом о внесении изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

С учетом корректировок доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 254 млрд рублей, что составляет 111,2% к первоначальному бюджету 2022 года. Расходы – 270,8 млрд рублей, что составляет 114,3% к уровню 2022 года (увеличены более чем на 13 млрд рублей). Дефицит – без изменений - -16,8 млрд рублей. На бездефицитный бюджет планируется выйти к 2025 году.

"Важнейшие поправки в бюджет-2023 касаются социальных решений. По инициативе "Единой России" будет начата реализация законов по поддержке ветеранов и сохранении исторической памяти. Вводится категория "Дети военного времени", увеличиваются социальные выплаты для участников боевых действий. Данный пакет новых законов, который, по сути, формирует новый каркас социальной политики государства – это труд депутатов разных фракций. Окончательную редакцию законопроекта внесла фракция "Единая Россия", но многое из того, что было учтено, наработано в рамках межфракционного взаимодействия. Я хотел бы поблагодарить фракцию КПРФ. Многие из тех норм, которые были приняты, родились именно из их предложений. Очень важно, что в проекте бюджета – 2023 учтены инициативы различных фракций. Так, по предложению ЛДПР одобрено увеличение расходов на субсидии муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок (48 млн рублей) и приобретение контейнеров (12 млн рублей). "Справедливая Россия – За Правду" инициировала выделение 50 млн рублей на капремонт и приобретение оборудования для психоневрологических интернатов. "Новые люди" предложили увеличить на 15 млн рублей расходы на предоставление субсидии Пильнинскому муниципальному округу для изготовления основания приобретаемого быстровозводимого модульного здания пожарного депо. Это застарелый вопрос, и мы благодарны, что они акцентировали на нем внимание. Сформированный бюджет – это общий труд всех участников процесса, который решает две основные задачи: комплексная социальная поддержка и развитие региона. Мы продолжаем активно развиваться, несмотря на различные обстоятельства, решать проблемы, которые существовали десятилетия. Все это должно привести к росту доходов и к социальному благополучию граждан", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Принятие бюджета – итог большой совместной работы, проделанной губернатором, правительством Нижегородской области, депутатами Законодательного Собрания. Главный финансовый документ определяет, как регион будет жить в следующем году. Сегодня наша главная задача – обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета, его социальную направленность. Важно, чтобы внешние обстоятельства не могли помешать самому главному – выполнению всех социальных обязательств. Упор необходимо сделать на развитие тех отраслей, которые позволят нам не думать о санкциях и решать все поставленные задачи, опираясь на собственную экономику", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Бюджет в сравнении с 2022 годом увеличился и по доходам, и по расходам. Несмотря на непростые условия, он во многом остается бюджетом развития и сохраняет социальную направленность: более 65 процентов расходной части – социальные расходы. Предусмотрена индексация зарплат учителям, врачам и другим бюджетникам, и на федеральном уровне анонсированы дополнительные выплаты, например медикам на селе. Значит, бюджет будет ещё корректироваться в сторону увеличения", - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

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Теги:
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