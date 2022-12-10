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Общество

Стадион "Чайка" в Автозаводском районе открылся после реконструкции

15 декабря 2022 18:05  [37] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стадион "Чайка" в Автозаводском районе открылся после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, после модернизации количество занимающихся в МБУ "СШ "Чайка" увеличится более чем на 100 человек. Также значительно увеличится количество мероприятий, проводимых на стадионе.

Гендиректор ООО "УК Группа" ГАЗ Александр Золотарев отметил, что модернизация спортивной школы прошла в рамках программы "Новый социальный вектор", так как стадион - одно из самых популярных мест не только у жителей Автозаводского района, но и всего города. 

По просьбам местных жителей на теннисном корте было уложено искусственное покрытие, чтобы его можно было использовать и зимой.

Всего же на стадионе оборудованы футбольное поле, две универсальные площадки со специальным покрытием, открытая площадка для городошного спорта, зона для пляжного волейбола, комплекс тренажеров для маломобильных групп населения. Также отремонтирован павильон для городошного спорта и здания административно-бытового комплекса, обновлено освещение.

Напомним, изначально работы планировалось завершить в октябре 2021 года, однако затем договор с подрядчиком был расторгнут и сроки неоднократно переносились.

В отношении прошлого подрядчика было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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Теги:
Реконструкция Спорт Стадион
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