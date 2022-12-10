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Общество

Нижегородская область заняла лидирующие позиции рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда"

15 декабря 2022 19:39  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла лидирующие позиции рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывалось использование мер поддержки нацпроекта в регионе, количество предприятий, повысивших производительность, эффективность региональных команд и кассовая дисциплина. 

Нижегородская область вошла в группу из 18 субъектов РФ - лидеров рейтинга.

В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используются активнее.

Как рассказал замминистра экономического развития Мурат Керефов, по всей стране в нацпроекте участвуют уже более 4 тысяч компаний, а еще 2 более тысяч находятся в очереди.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству команд-участников Всероссийского чемпионата по производительности.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022 года.

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Теги:
Нацпроект Рейтинг
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