Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас также ведется доработка расписания еще для пяти маршрутов. Всего же строго расписание появится у 31 маршрута.

Частные перевозчики начнут соблюдать его в декабре - начале января 2023 года.

Напомним, в сентябре сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде. В начале недели были опубликованы первые 5 маршрутов, которые начнут его соблюдать.

Также ранее сообщалось, что новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде.