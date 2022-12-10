Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2022 11:54  [39] ЗСНО выступает за ужесточение наказания при нарушениях безопасности на стратегических объектах
16 декабря 2022 11:47  [76] Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде
16 декабря 2022 11:41  [52] Владимир Путин поручил привести в порядок региональные дороги к 2024 году
16 декабря 2022 11:20  [64] Лучшего сварщика Нижегородской области из "Теплоэнерго" наградили в Арзамасе
16 декабря 2022 11:15  [73] Светлана Васильева: "Дом народного единства станет площадкой для открытого общения власти, бизнеса и общества"
16 декабря 2022 10:49  [102] Зарплаты нижегородских водителей автобусов в ноябре выросли на 30%
16 декабря 2022 10:26  [106] Новое здание Дома народного единства открылось в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде
16 декабря 2022 10:04  [106] Первый в России Центр языков и культур стран Содружества Независимых государств открылся 15 декабря в НГЛУ
16 декабря 2022 09:56  [105] ГИБДД призвала нижегородцев неукоснительно соблюдать ПДД в связи с ухудшением погодных условий
16 декабря 2022 09:39  [193] Мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные
Общество

Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде

16 декабря 2022 11:47  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание для 23 частных маршрутов автобусов утверждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас также ведется доработка расписания еще для пяти маршрутов. Всего же строго расписание появится у 31 маршрута.

Частные перевозчики начнут соблюдать его в декабре - начале января 2023 года.

Напомним, в сентябре сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде. В начале недели были опубликованы первые 5 маршрутов, которые начнут его соблюдать.

Также ранее сообщалось, что новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph