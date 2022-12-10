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Новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Напомним, "Нижегородпассажиравтотранс" в конце ноября получил 32 новых автобуса в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Согласно информации, они начали работу на маршруте А-90 "ЗКПД-4 - Академическая" с 15 декабря.
Новые автобусы являются высокоэкологичными, подчеркнули в ведомстве. Также транспорт оборудован кондиционерами, встроенными валидаторами, системой видеонаблюдения и автоматизированной системой контроля состояния водителя.
Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года.
Также напомним, что расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков.
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