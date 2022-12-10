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Общество

Новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде

15 декабря 2022 11:45  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, "Нижегородпассажиравтотранс" в конце ноября получил 32 новых автобуса в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Согласно информации, они начали работу на маршруте А-90 "ЗКПД-4 - Академическая" с 15 декабря.

Новые автобусы являются высокоэкологичными, подчеркнули в ведомстве. Также транспорт оборудован кондиционерами, встроенными валидаторами, системой видеонаблюдения и автоматизированной системой контроля состояния водителя.

Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута А-84 перенесли на январь 2023 года.

Также напомним, что расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков.

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Теги:
Общественный транспорт
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